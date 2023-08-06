شاهد.. ما الذي تقوله صور الزعيم كيم جونج أون من مصانع الأسلحة؟

نشرت وسائل إعلام كورية شمالية، صور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وهو يقوم بجولة في مصانع الأسلحة، ويتفقد مصانع المدفعية، بل ويطلق النار من مسدس.

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الصور التي نشرها من قبل وسائل إعلام شمالية، تقدم لمحة نادرة عن منشآت الأسلحة للدولة السرية والغامضة في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية KCNA ، التي نشرت الصور :"إن الصور أظهرت كيم وهو يقوم بجولة في مصنع إنتاج لـمجمع مدفعي من العيار الكبير، ويعطي التوجيه في الموقع للعاملين في منشأة لـصواريخ كروز الاستراتيجية و طائرات هجومية بدون طيار ".

وذكرت أيضا أن كيم أعطى "توجيهات مهمة" فيما يتعلق "ببناء القدرات الدفاعية للإنتاج المتسلسل للذخيرة الجديدة".

وقالت الوكالة إن الزيارة تمت أيام الخميس والجمعة والسبت.



يأتي نشر الصور، خلال فترة تتصاعد فيها التوترات في شبه الجزيرة الكورية ويبدو أنها أحدث استعراض للقوة من قبل بيونج يانج.

في يوليو ، أقامت كوريا الشمالية عرضًا عسكريًا كبيرًا يضم نموذجين من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) كجزء من احتفالاتها بهدنة الحرب الكورية ، والمعروفة باسم يوم النصر من قبل بيونج يانج، على الرغم من أن الصراع الشاق انتهى إلى طريق مسدود وانقسام شبه الجزيرة.



تعد صواريخ Hwasong-18 - أحدث صواريخ بيونج يانج التي تعمل بالوقود الصلب ، والتي يعتقد العديد من المحللين أن لديها قدرة على استهداف البر الرئيسي للولايات المتحدة .