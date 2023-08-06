الربان هلال يحيى: السفن تعبر قناة السويس الجديدة في 11 ساعة فقط

أكد الربان هلال يحيى، مراقب الملاحة في قناة السويس، أن المزايا الملاحية لقناة السويس الجديدة هي أنها جعلت السفن تعبر في 11 ساعة بدلًا من 20 ساعة، وذلك يوفر وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى توفير الوقود.

مراقب الملاحة في قناة السويس: تم تكريك 72 كيلو

وأضاف هلال يحيى، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم استخدام 45 كراكة آلية تستخدم في الحفر تحت الماء، من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أنها تمثل 75% من حجم الكراكات على مستوى العالم.

وأوضح مراقب الملاحة في قناة السويس، أنه تم تكريك 72 كيلو، 60 كيلو في الملاحة، و35 ألفًا على الناشف، من الكيلو 95 إلى الكيلو 60، بالإضافة إلى 27 كيلو في البحيرات.