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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الربان هلال يحيى: السفن تعبر قناة السويس الجديدة في 11 ساعة فقط

الربان هلال يحيى
الربان هلال يحيى مراقب الملاحة في قناة السويس

أكد الربان هلال يحيى، مراقب الملاحة في قناة السويس، أن المزايا الملاحية لقناة السويس الجديدة هي أنها جعلت السفن تعبر في 11 ساعة بدلًا من 20 ساعة، وذلك يوفر وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى توفير الوقود.

 

مراقب الملاحة في قناة السويس: تم تكريك 72  كيلو

 

وأضاف  هلال يحيى، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم استخدام 45 كراكة آلية تستخدم في الحفر تحت الماء، من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أنها  تمثل 75% من حجم الكراكات على مستوى العالم.

 

وأوضح مراقب الملاحة في قناة السويس، أنه تم تكريك 72  كيلو، 60 كيلو في الملاحة، و35 ألفًا على الناشف، من الكيلو 95 إلى الكيلو 60، بالإضافة إلى 27 كيلو في البحيرات.

 

 

 

قناة السويس الملاحة الربان هلال يحيى مراقب الملاحة البحيرات

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