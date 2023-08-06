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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق معرض فارماكونكس مركز التصنيع الدوائي الرائد في مصر وإفريقيا سبتمبر المقبل

صدى البلد

تعقد النسخة العاشرة من معرض فارماكونكس الرائد لتصنيع الأدوية في إفريقيا في القاهرة، وذلك بمناسبة مرور عِقد من التميز والنمو في دعم وتنمية صناعة الأدوية تماشيًا مع اتجاه الدولة لتوطين العديد من الصناعات الدوائية الحديثة. 

 

ومن المقرر أن يقام المعرض في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2023 في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة، وهو من تنظيم شركة "إنفورما ماركتس مصر"، الرائدة في مجال تنظيم المعارض حول العالم. 

 

في دورته العاشرة، يستضيف معرض فارماكونكس للعام 2023 مجموعة من العارضين الرئيسيين من أكثر من 20 دولة، بحضور أكثر من 250 شركة تعرض منتجاتها وخدماتها، ومن المتوقع أن يجذب هذا التجمع النابض بالحياة جمهورًا يزيد عن 6500 زائر. كما يتضمن المعرض برنامج مؤتمرات شامل يتناول الموضوعات الهامة في صناعة المستحضرات الدوائية. 

 

في هذا السياق، ستغطي المؤتمرات مجالات مثل تصنيع مواد التعقيم، والتحول الرقمي، ومرونة سلاسل التوريد، وإدارة الجودة، والهندسة الدوائية، وكذلك سيتبادل خبراء الصناعة المشهورون وقادة الفكر خبراتهم والمستجدات خلال هذه الجلسات في هذه الدورة. 

 

عبر رحلة الـ10 سنوات نجح معرض فارماكونس في تسليط الضوء على النمو الهائل الذي شهده المجال الدوائي على مدار العقد الماضي في القارة السمراء وبهذه المناسبة صرح مصطفى خليل، مدير المعارض بشركة إنفورما مصر المنظمة لمعرض فارماكونكس: "نحن متحمسون للجمع بين قادة الصناعة والمبتكرين وأصحاب الأعمال في فارماكونكس 2023"، حيث يوفر هذا المعرض فرصة فريدة لاستكشاف أحدث التقنيات، وإقامة شراكات استراتيجية، ودفع نمو صناعة الأدوية في جميع أنحاء القارة وهذا بناء على تحليلات سوق الأدوية في شمال إفريقيا الذي شهد نموًا ملحوظًا، حيث وصل إجمالي سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 47 مليار دولار أمريكي في عام 2022 مقارنة بالعام 2021 وفقًا لتقرير IQVIA الفصلي." 

 

وتماشيًا مع دوره الريادي ، من المقرر أن يشهد فارماكونكس زيادة ملحوظة بما يتجاوز 30٪ من المشاركات الهندية في نسخة المعرض في 2023. هنا، تعكس هذه الزيادة الأهمية المتزايدة للبلاد كلاعب عالمي في تصنيع الأدوية للسوق المحلي و تصديره لكافة بلاد المنطقة، مع خبرة الهند الشهيرة ومساهمتها في الأبحاث الدوائية والتصنيع والتصدير.

 

علاوة على ذلك، وَحد فارماكونكس الجهود مع العديد من الهيئات والشركات الصينية لتعزيز التعاون مع الشركات الصينية والمتخصصين في المعرض. 

لن تخلق هذه الشراكات بيئة حيوية ومتنوعة للزوار المحليين والدوليين فحسب، بل ستوفر أيضًا فرصًا لا مثيل لها للتواصل وتطوير الأعمال وتوسيع السوق.

 

 حيث سيلعب هذا التعاون دورًا مهمًا في دعم قطاع التعبئة والتغليف، مما يضمن تعزيز إجراءات الأمان والجودة، كما أنها تقدم رؤى قيمة حول التطورات في مصر في مجال الأدوية وتعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال المصريين والدوليين.

 

الجدير بالذكر أن القطاعات المشاركة في المعرض لهذا العام تنقسم إلى ثمانية محاور رئيسية لتصنيع الأدوية، تشمل المواد الفعالة وكذلك المواد الفعالة العامة، والمستحضرات الدوائية الحيوية، ومعدات المختبرات، وأيضًا المواد الدوائية الدقيقة والمتخصصة والمساعدة، ومواد التعبئة والتغليف، وكذلك الغرف العقيمة، والآلات والمعدات، كما يركزون على التصنيع لدى الغير.

 

على مدى السنوات العشرة الماضية، رسخ فارماكونكس تميزه من خلال المعارض الكبرى والمحتوى عبر الإنترنت والندوات التعليمية وورش العمل، حيث يستعرض أحدث التطورات والفرص في نمو المستحضرات الدوائية في جميع أنحاء إفريقيا. مع كل دورة، شهد المعرض زيادة ملحوظة في المشاركة والتأثير، وأصبحت منصة حيوية لمحترفي الصناعة والمصنعين والموردين.

فارماكونكس الأدوية تصنيع الأدوية الصناعات الدوائية

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