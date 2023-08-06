خلال دور لطلاب الصومال.. أمين خريجي الأزهر: مسايرة الثورة المعلوماتية طريق للتقدم

شهد اليوم أ.د عبدالدايم نصير - مستشار فضيلة الإمام الأكبر والأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حفل ختام الدورة التدريبية التمهيدية الأولى؛ لطرق استخدام الحاسب الآلي في العملية التعليمية للطلاب الوافدين، من دولة الصومال الدارسين بالأزهر الشريف التي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

أكد د. نصير للمتدربين أن الثورة المعلوماتية أصبحت تغطي جميع مجالات الحياة، وهذا يحتم علينا التزود من هذه المعارف حتى يمكننا مسايرة العصر في مهارات الحاسب الآلي التي تحتاجونها في بحوثكم العلمية خاصة وأن استخدام الحاسب الآلي لا غنى عنه في أي مجال من مجالات الحياة.

وقال د.نصير: إن الصومال سوف تنهض بكم وبأمثالكم ومن هنا فلا بد من استخدام كافة الإمكانات المتاحة للتفوق العلمي كل في مجاله حتى تصبح بلادكم كما تريدون.

وفي نهاية الحفل، قدم رئيس رابطة الطلاب الصوماليين بالقاهرة الشكر لفضيله الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر على كل ما يقدمونه من خدمات للطلاب الوافدين بشكل عام والطلاب الصوماليين بشكل خاص، وقد تم تقديم درع رابطة الطلبة الصوماليين للسيد الأمين العام للمنظمة؛ تقديرا لجهود المنظمة في رعاية الطلاب الصوماليين وتم توزيع شهادات اجتياز الدورة على الطلاب المتدربين.