لا تنزع إلا من شقي.. علي جمعة: الرحمة جوهر الحب وحقيقته

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن الرحمة لا تنزع إلا من شقي؛ لأن الرحمة في الخلق رقة القلب، ورقته علامة الإيمان، ومن لا رقة له لا إيمان له، ومن لا إيمان له شقي، فمن لا يرزق الرحمة فشقي، فعلم أن غلظة القلب من علامة الشقاوة.

الرحمة هي جوهر الحب وحقيقته

ولفت علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن المسلم رحيم مع كون الله كله، يتعامل مع برقة وبلين وبانسجام، لأنه يراه قائم بنفس الوظيفة التي أمره الله بها وهي العبادة فيشعر أنه يشترك مع الكون في إخوة العبودية لله وحده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، فقال : «لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به» [رواه الترمذي].

وأوضح أن المسلم يخاطب مخلوقات الله بهذا المشترك وهو يتأسى في ذلك بنبيه صلى الله عليه وسلم، إذ يخاطب الهلال فيقول : « اللهم أهله علينا باليمن والسلامة والإسلام ربي وربك الله» [رواه الترمذي].

وبين علي جمعة أنه تجلت تلك الرحمة في التعامل مع الحيوان، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتل العصفور، فقال : «ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حق إلا سأله الله عز وجل عنها» [رواه النسائي]. ويبين أن الإساءة للحيوان وتعذيبه والقسوة معه تدخل الإنسان في عذاب الله، ونار جهنم والعياذ بالله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : «دخلت امرأة النار في هرة حبستها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» [رواه البخاري ومسلم] .

وشدد على أن الرحمة هي جوهر الحب وحقيقته، ولذلك بدأ القرآن بقوله تعالى:"بسم الله الرحمن الرحيم" والتي كرر الله تعالى فيها الرحمة مرتين .

وأكد أن العبد إنما هو ذلك الإنسان الذي أخلص العلاقة بينه وبين الله بالقلب الضارع وهذا الإخلاص جعله لأن الله رحيم فلا يتعامل مع الكون من حوله إلا بالرحمة وجاعل من صفات جماله سبحانه وتعالى نظارة ينظر بها إلى الكون ومن مبادئه الرحمة والرأفة والتواضع.

داعيا: اللهم إني أسألك من النعمة تمامها ، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه ، ومن اللطف أقربه.

اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقم، ويا فارج الغُمم، ويا كاشف الظُّلَم، ويا أعدل من حكم، ويا حسيب من ظُلِم، ويا أول بلا بداية، ويا آخر بلا نهاية. اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا.