عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشال جثتين وانقاذ 57 مهاجرا قبالة جزيرة لامبيدوزا الجنوبية في إيطاليا

صدى البلد

قال خفر السواحل الإيطالي ، الأحد ، إنه انتشل جثتين وأنقذ 57 مهاجرا قبالة جزيرة لامبيدوزا الجنوبية ، بينما فقد نحو 30 شخصا بعد حطام سفينتين.

قال خفر السواحل إن عمليات الإنقاذ يوم السبت جنوب لامبيدوزا كانت 'معقدة' ، مؤكدا تقارير إعلامية بأن زورقي المهاجرين الغارقين قد انطلقوا على الأرجح من صفاقس ، وهي منطقة ساخنة لأزمة الهجرة في تونس.

ووصف خفر السواحل في بيان الضحيتين بأنهما امرأة وطفل. وعرفت وكالة أنباء أنسا الإيطالية في وقت سابق أنهما أم وطفل يبلغ من العمر عام واحد من ساحل العاج.

وأضافت أنسا ، نقلاً عن ناجين ، إن إحدى السفن كانت تحمل 48 شخصًا ، بينما كانت السفينة الثانية تحمل 42 شخصًا. وتم انتشال الناجين والجثث على مسافة 23 ميلًا بحريًا (46 كم) جنوب غرب لامبيدوزا ، على حد قولها.

وحدث حطام السفن في بحار هائجة للغاية.

ونقل موقع اخباري محلي اجريجينتو نوتيزي عن قائد شرطة الاقليم ايمانويل ريتشيفاري قوله ان من سمح للمهاجرين بالابحار في مثل هذا الطقس السيئ 'مجرم مجنون بلا وازع'.

وصل أكثر من 2000 شخص إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية بعد أن أنقذتهم زوارق الدورية الإيطالية ومجموعات المنظمات غير الحكومية في البحر وسط رياح قوية حول الجزيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية ، يوم الأحد ، إنه تم نشر رجال إنقاذ في الجبال لنقل 20 مهاجرا عالقا على جرف منذ وقت متأخر من يوم الجمعة ، عندما اصطدم قاربهم بالحجارة لدى وصوله إلى لامبيدوزا.

في غضون ذلك ، كتبت منظمة غير حكومية Open Arms على موقع التواصل الاجتماعي X أنها بدأت في إنزال 195 مهاجرا تم إنقاذهم في ميناء برينديزي بجنوب إيطاليا ، بعد أكثر من يومين من الإبحار في أمواج هائجة.

تتبع الحكومة اليمينية في إيطاليا سياسة تخصيص موانئ بعيدة للسفن الخيرية ، بدلاً من السماح لها بإنزال المهاجرين في لامبيدوزا أو صقلية ، بهدف نشر الوافدين في جميع أنحاء البلاد.

تقول المنظمات غير الحكومية أن هذا يزيد من تكاليف الملاحة ، ويطيل من بؤس الناجين ، ويقلل من مقدار الوقت الذي تستطيع فيه السفن الخيرية القيام بدوريات في مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​حيث يكون حطام السفن أكثر شيوعًا.

تشهد إيطاليا ارتفاعًا حادًا في الهجرة البحرية ، حيث وصل ما يقرب من 92000 شخص حتى الآن هذا العام ، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية حتى يوم الجمعة ، مقارنة بأكثر من 42600 في نفس الفترة من عام 2022.

الهجرة في تونس الطقس السيئ جزيرة لامبيدوزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

أغسطس الجحيم|تحذيرات الأرصاد مستمرة من الطقس و4 ظواهر غريبة أبرزها سقوط أمطار

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

موضوعات متعلقة

وزير خارجية الصين: نرحب بزيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى بكين

المغرب.. مقتل 24 شخصا في حادث سير بمنطقة ريفية

مراهق متهم في جريمة كراهية وقتل راقصة بـ نيويورك

بعد تحذيرات من السفر.. لبنان يسعى لطمأنة دول الخليج وألمانيا

البنك الدولي: تمويل بناء 1000 شبكة طاقة شمسية صغيرة في نيجيريا

القوات الجوية الروسية تعلن تدمير مقر جبهة النصرة بمدينة إدلب السورية

تقارير : الغرب يجبر زيلينسكي على الدخول في محادثات سلام مع بوتين

بريطانيا ..21 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد العام الماضي

ترشيحاتنا

الصحة تبحث التعاون مع شركة أدوية عالمية لاكتشاف وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

الألمان يعانون من غلاء تكلفة بناء المباني.. وأسعار الإيجار في ارتفاع جنوني

كارثة وشيكة .. تحذير أمريكي عاجل لـ أوكرانيا من فخ روسيا المميت

صدي البلد يكشف أسباب إختيار خليفة طبيب الأهلي.. خاص

إعلان صادم من روسيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ