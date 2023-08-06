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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق العشري: الاتحاد السكندري يمتلك مشروعا لبناء فريق قوى للمستقبل

طارق العشري
طارق العشري

أعرب المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري طارق العشري عن سعادته بتولي تدريب الفريق، مؤكدا أنه سيسعى جاهداً للعمل لما هو في صالح النادي، وبما يعيده إلي سابق عهده.
 

وقال العشري - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة النادي لتقديم الجهاز الفني الجديد، اليوم "نادي الاتحاد السكندري لديه مشروع لبناء فريق قوي في المستقبل، ولايزال هذا المشروع في البداية، وأغلب اللاعبين صغار في السن"، مشيرا إلى أن ذلك المشروع يحتاج للصبر لجني الثمار.


وتعهد بمنح فرصة للشباب خلال الفترة المقبلة في الفريق الأول من أجل تحقيق التوازن بين جميع العناصر بهدف الاستقرار الفني.
 

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