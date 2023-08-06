رونالدو يقود النصر السعودي أمام الرجاء المغربي في البطولة العربية

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه أمام الرجاء المغربي، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وجاء تشكيل النصر السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكيس تيليس – عبدالله مادو – علي لاجامي – سلطان الغنام

خط الوسط: سيكو فوفونا – مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيري

خط الهجوم: ساديو ماني– كريستيانو رونالدو – آندرسون تاليسكا

وكان النصر السعودي قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني من المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.