كاتب صحفي: الحرب الأوكرانية أصبحت مواجهة بالوكالة بين الحزبين الكبيرين في أمريكا

قال إيهاب عمر الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، إنه ليست مبالغة إذا قلنا إن الحرب الأوكرانية أصبحت مواجهة بالوكالة بين الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة الأميركية، وتحديدا حملة جو بايدن وحملة دونالد ترامب باعتبارهما المرشحين البارزين في كلا الحزبين للرئاسة.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروج للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أي نجاح لأوكرانيا يوظفه بايدن وحملته باعتباره نتيجة الدعم الأميركي وإدارة جو بايدن لكييف.

خطأ استراتيجيا

وتابع أيضا أن أي إخفاق لأوكرانيا أو تقدم لروسيا يعتبره ترمب خطأ استراتيجيا من إدارة بايدن في إدارة ملف أوكرانيا، وقال ترامب إنه قادر على إنهاء الحرب في 24 ساعة، وسبق وأن أنهى فعلا ترامب المواجهة المحتملة بين روسيا وأمريكا في سوريا.

وأكد أن ترامب هو أكثر سياسي أميركي قادر على التواصل مع الرئيس الروسي، وقادر على وضع خطوط تماس في أوكرانيا تنهي الحرب، وفي تقديري أن ترمب سوف يعتمد خطة أن تكون شرق وجنوب أوكرانيا بحوزة بوتين وبقية أوكرانيا ستكون أوكرانيا الجديدة.

