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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور إشارات صوتية غامضة بأعماق ثقب أسود.. ما القصة

ظهور إشارات صوتية
ظهور إشارات صوتية غامضة بأعماق ثقب اسود

قالت صحيفة “ديلي ستار”، أنه تم الكشف عن إشارة راديو غامضة لم تُسمع من قبل من أعماق ثقب أسود.

وأفادت الصحيفة ان الثقب الأسود مرصود  يطلق عليه اسم GRS 1915 + 905 ، ووجد على بعد حوالي 28000 سنة ضوئية من الأرض ، يتضاعف الثقب كنجم بعد اندماجهما في مرحلة ما. 

وبينما تم اكتشاف الإشارات من قبل ، ظهر صوت غريب جديد ، مما ترك العلماء في حيرة من أمرهم.

ظهور إشارات  صوتية غامضة بأعماق ثقب اسود

وأوضحت الصحيفة انه عادةً ما يتم إنشاء الضوضاء بواسطة النجم الموجود داخل الثقب الأسود ، مما يؤدي إلى إنشاء تيار نفاث يطلق الإشارات - ولكن لم يُسمع شيئًا مثل هذا الصوت الجديد. 

ويُعتقد أنها تأتي من أعماق  الثقب الأسود، وبدلاً من تسجيلها في النطاق الطبيعي من 1-10 هرتز ، تم رصد التذبذبات الجديدة في يناير 2021 ، ويونيو 2022 وكانت من 1.05 إلى 1.45 جيجاهرتز.

إشارة راديو غامضة ثقب أسود أعماق أعماق ثقب أسود العلماء

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