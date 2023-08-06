صحفي يهاجم وفاء مكي: دعمتها ماديا ومعنويا حتى على حساب مراتي

رصد برنامج "تفاصيل"، خلاف الفنانة وفاء مكى والصحفي سيد شعراوى وزوجته .

وأوضح سيد شعراوى، خلال البرنامج المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنه ساند الفنانة وفاء مكى، أكثر مما ساند زوجته، معقبا:" مرة حضرت حفل ومعايا مراتى، خلتنى سبت مراتى ودخلت معاها".

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وتابع قائلا:" الموسم الماضى وفاء قالتلى انها عاوزه ترجع الفن بقوة ونصحتها لكنها لم تقبل النصيحة".

وأكد الصحفى سيد شعراوى، أن وفاء مكى لم تكن تقدم أعمال فنية طيلة السنوات الماضية، لذا كان يدعمها فى كل ما تحتاجه ويحتاجه أبنها بدون مقابل مادى

وأضاف سيد شعراوى قائلا:" حتى بدل ابنها كنت بوفرها بدون مقابل مادى، عشان دخلها هو معاش زوجها ولكن فى النهاية لم تفى معى بأى من وعودها ".

