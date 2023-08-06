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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجود منذ 1992.. أستاذ طب نفس أطفال: إدمان الانترنت اضطراب نفسي

صدى البلد

أكد الدكتور محمد حمودة استاذ طب نفس الأطفال بجامعة الازهر أن ادمان الانترنت اضطراب نفسي شخص منذ عام 1992،  مستنكرا عدم وجود قواعد وقوانين تحد من هذا المرض.


وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الاحد عبر فضائية etc   أن من اعراض ادمان الانترنت استخدام الشخص للانترنت اكتر من 48 ساعة في الاسبوع ، الاستيقاظ بلهفة على الانترنت، والشعور بالتوتر والقلق واضطراب المشاعر عند قطع الانترنت،  والبحث عن اسرع طريقة الاتصال بالانترنت مرة آخرى.


وأشار الي أن دليل المراض النفسية كان من المقرر عام 2014 ان يضع  ادمان الالعاب الالكترونية ضمن الامراض النفسية الا انه لم يكتمل فمن المتوقع ان يتضمن الدليل الصادر خلال الخمس سنوات المقبلة ادمان الالعاب الالكترونية من ضمن الاضطرابات النفسية .


ولفت إلى أن الحل ليس في المنع ولا التوجيه ولكن في التقنين  ووضع قانون يقنن استخدام الانترنت اسوة بالصين، منوها الي وان استخدام الانترنت للاطفال اقل من 3 سنوات يساهم في زيادة سمات التوحد .


 

ادمان الانترنت الانترنت طب نفس الأطفال جامعة الأزهر الاضطرابات النفسية

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