انطلاق معرض وملتقى مسقط للفرص الاستثمارية السياحية.. اليوم

تنطلق اليوم الاثنين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أعمال معرض وملتقى مسقط للفرص الاستثمارية السياحية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان ويستمر يومين.

ويرعى حفل افتتاح ملتقى مسقط للفرص الاستثمارية السياحية سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان.

ويهدف ملتقى مسقط للفرص الاستثمارية السياحية الي عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع السياحة من فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية وغيرها من المشروعات الحيوية، وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة الرياضية من خلال إقامة فعاليات وبطولات رياضية عالمية وإنشاء مدن طبية رياضية في سلطنة عُمان ومشروعات أخرى في الاستثمار الرياضي، إلى جانب الاستثمار في التطوير العقاري والفرص المتاحة في إقامة مدن متكاملة.

مشاركة عالمية بالملتقي

وسيستعرض الملتقى عددًا من العروض المرئية حول الفرص الاستثمارية السياحية، كما سيتم عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والشركات لاستعراض الفرص المتاحة من قبل المشاركين، من جهة أخرى يشارك بالمعرض عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال السياحة الرياضية والمغامرات والترفيه، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشركات الروسية والتايلاندية المتخصصة في توريد مستلزمات الفنادق والمنتجعات السياحية فضلا عن المشاركة الكبيرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن مختلف الدول العربية.

وتشارك في الملتقى مجموعة من الشركات والمستثمرين العُمانيين ونظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة.