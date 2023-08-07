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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى لـ جمهور الأهلي بشأن المعسكر استعدادا للموسم الجديد

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن معسكر النادي الأهلي اقترب من إقامته في النمسا خلال نهاية شهر أغسطس الجاري.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المعسكر سوف يقام في النمسا والذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة 10 أيام تقريبا".

 

تسلم خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين السابق بالأهلي مهام منصبه كمديراً للكرة خلفاً لسيد عبدالحفيظ الذي تم توجيه الشكر في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم الرياضي مع النجاحات الكبيرة التي حققها الفترة الأخيرة ومساعدة الفريق الأحمر في حصد خمس بطولات الموسم الحالي.


وتواجد عبدالحفيظ أمس في ستاد مختار التتش وجمع متعلقاته قبل أن يجتمع مع خالد بيبو ويسلمه كافة الأمور وخاصة الملفات العالقة مثل معسكر الفريق الأحمر استعدادا للموسم الجديد وتمديد عقود اللاعبين الذي توصل معهم سيد عبدالحفيظ لاتفاقات نهائية مثل محمد هاني ومحمد مجدي أفشة والمفاوضات الجارية مع محمد شريف لتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.


وتسلم خالد بيبو كافة الأمور المالية الخاصة بقطاع الكرة وموقف مستحقات اللاعبين وعقودهم والقائمة التي سيتم تسجيلها في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري الأفريقي بنسختها الجديدة.

 

 

 

 

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