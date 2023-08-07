إعلامي يكشف سر قيد سامسون في قائمة الزمالك للموسم الجديد

كشف الإعلامي وليد الحديدي، عن عن قيد البنيني سامسون أكينيولا في قائمة فريق الزمالك للموسم الجديد بعد الجدل الكبير الذي أثير بشأن مستقبل اللاعب.

وقال الحديدي عبر برنامج بوكس تو بوكس: "رغم وجود بند في عقد سامسون مع الزمالك يمنح النادي الحق في فسخ التعاقد بعد نهاية الموسم الأول بأسبوع لكن الإدارة لم تقدم على تلك الخطوة وكان قرارهم باستمرار اللاعب مع الفريق.

وأكد أن السبب وراء قيد سامسون يرجع إلى وجود مستحقات مالية متأخرة له تصل إلى 300 ألف دولار إلى جانب الدفعة الأخيرة لنادي كاركاس الفنزويلي والتي تصل إلى 500 ألف دولار وهو ما دفع الإدارة في النهاية للإبقاء على اللاعب.

وأوضح أن إدارة الزمالك فضلت استمرار اللاعب وعدم رحيله على أمل بيعه أو إعارته وتحقيق مكسب مادي من ورائه حتى يتمكن النادي من الوفاء ببعض الالتزامات المالية عليه.