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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جاكي شان وجون سينا| ليلى عز العرب تفجر مفاجأة عن مشاركتها في فيلم عالمي

الفنانة ليلى عز العرب
الفنانة ليلى عز العرب

استضاف برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، الفنان القديرة ليلى عز العرب، والتي كشفت تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية، ومشاركتها في فيلم يجمع «جاكي شان وجون سينا».
 

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ليلى عز العرب عن مشاجرتها مع محمد السبكي: الجمهور كان بيسقف


وخلال الحلقة كشفت ليلى عز العرب، انه تم تصوير الفيلم منذ 2018، وتم عرضه هونغ كونج، متابعة أن جائحة فيروس كورونا أوقفت كل شيء وا أن يكون مبدلج بالإنجليزي.

وتابعت الفنانة ليلى عز العرب، أن اتصل بي من الصين مصري مقيم هناك، وكان ذاهب إلى هناك من أجل إتمام الدكتوراه، ولم أكن أعرفه من قبل، وفجأة من كتر إتقانه للغة الصينية بدأ بالتمثيل، وكانوا يريدون أشخاصا يتحدثون باللغة العربية ويجيدون اللغة الإنجليزية، وأرسل لهم عدة صور، واختاروني في النهاية حتى دون أن اخضع لأوديشن.

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