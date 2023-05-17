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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى عز العرب عن مشاجرتها مع محمد السبكي: الجمهور كان بيسقف

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من حديث الفنانة ليلى عز العرب عن مشاجرتها مع المنتج محمد السبكي في شارع المعز أثناء تصوير أحد الأفلام. 

وقالت ليلى عز العرب، خلال استضافتها في أحد البرامج التي يقوم بتقديمها الفنان عمر متولي على مواقع التواصل الاجتماعي: "خلال تصوير عمل فني من إنتاج محمد السبكي حدثت مشاجرة بيننا، وكان يعتقدون أنني لا أستطيع الرد عليهم لأنهم يصفونني بالهانم، إلا أنني قلت لهم: أهلي كانوا بيودوني إمبابة وبولاق في الإجازة علشان أعرف أتعامل مع أمثالكم”. 

وأضافت: “ذكرت سابع جد، وجدت أن الجمهور في الشارع يقوم بالتصفيق، من الواضح أن محمد السبكي محبوب في الشارع المصري”. 

من جانب آخر، قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها تحب التمثيل من الصغر، مؤكدة أنها بعد أن عملت أكثر من شيء، قررت أن تدخل مجال التمثيل الذي تحبه من الصغر. 

وأضافت “عز العرب”، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الفنان الراحل نور الشريف كان يقول: “الفنان بيعيش ألف حياة فى حياة واحدة”.

ولفتت إلى أنها حفيدة الشيخ أبو العلا محمد، مؤكدة: “والد والدتي، فهو جدي، وتربيت على يد بنت من بنات الشيخ أبو العلا”.

وكشفت أن جدها حرص على تعليم بناته بالكامل، وزرع فيهن أشياءً قمتن بنقلها لـ أولادهن، وجميعهن كان لديهن اهتمام بالأدب و السياسة والثقافة، وكل شيء.

وأوضحت أنها لم تر جدها، الشيخ أبو العلا، لأنه توفى قبل أن تولد.

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