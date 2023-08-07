التعليم العالي: منظومة الجامعات تسع جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.. فيديو

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على انتظام سير التنسيق الالكتروني، ونتائج حملة التوعية التي نظمتها إدارة الإعلام بالوزارة جيدة في توعية الطلاب وتقليل وحجم الاستفسارات المقدم من الطلاب والذي يدل على مشاهدة الطلاب للفيديوهات الارشادية واستفادتهم من حملة التوعية.



وأوضح "عبد الغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور، عبر فضائية etc، أن معامل الحاسب الآلي في جميع الجامعات الحكومية متاحة للطلاب، مشددا على طمأنة الطلاب واولياء الأمور على استمرار المرحلة الأولى حتى تقديم اخر طالب في هذه المرحلة.

الدولة ضاعفت عدد الجامعات



وأشار إلى أن منظومة الجامعات تسع جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، لاسيما وان الدولة ضاعفت عدد الجامعات في 10 سنوات، من 48 جامعة 2017، الي 92 جامعة و165 معهد عالي في 2023 ، لافتا الي أن المنافسة هي المسؤولة في تحديد عدد الطلاب في كل تخصص عملي من التخصصات المطروحة.



واشار الي أن الجامعات الحكومية أصبح فيها برامج دراسية جديدة لكل تخصص علمي سواء في الهندسة والحاسبات والمعلومات، الزراعة وحتى العلوم الإنسانية والاعلام وغيرها من الكليات، وان الامر لم يعد مقتصر على التخصصات العلمية المعهودة.

دعا المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب الي البحث عن معرفة المعلومات عن البرامج الدراسية الجديدة والتي تم استحداثها كاستجابة لاحتياجات سوق العمل المصري والدولي.

