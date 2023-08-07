عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي: منظومة الجامعات تسع جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة.. فيديو

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 أكد الدكتور عادل عبدالغفار  المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على انتظام سير التنسيق الالكتروني، ونتائج حملة التوعية التي نظمتها إدارة الإعلام بالوزارة جيدة في توعية الطلاب وتقليل وحجم الاستفسارات المقدم من الطلاب والذي يدل على مشاهدة الطلاب  للفيديوهات الارشادية واستفادتهم من حملة التوعية.

txt

التعليم العالي توجه نصائح إلى طلاب الثانوية العامة عند ملء رغباتهم.. فيديو

txt

تنسيق الجامعات 2023 .. شروط القبول في الشعبتين الإنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق


وأوضح "عبد الغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور، عبر فضائية etc،  أن معامل الحاسب الآلي في جميع الجامعات الحكومية متاحة للطلاب، مشددا على طمأنة  الطلاب واولياء الأمور على  استمرار المرحلة الأولى حتى تقديم اخر طالب في هذه المرحلة. 

 

الدولة ضاعفت عدد الجامعات


وأشار إلى أن منظومة الجامعات تسع جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة،  لاسيما وان الدولة ضاعفت عدد الجامعات في 10 سنوات،  من 48 جامعة 2017،  الي  92 جامعة و165 معهد عالي في 2023 ،  لافتا الي أن المنافسة هي المسؤولة في تحديد عدد الطلاب في كل تخصص عملي من التخصصات المطروحة.


واشار الي أن الجامعات الحكومية أصبح فيها برامج دراسية جديدة لكل تخصص علمي سواء في الهندسة والحاسبات والمعلومات، الزراعة وحتى العلوم الإنسانية والاعلام وغيرها من الكليات، وان الامر لم يعد مقتصر على التخصصات العلمية المعهودة. 

 

دعا المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب الي البحث عن معرفة المعلومات عن البرامج الدراسية الجديدة  والتي تم استحداثها كاستجابة لاحتياجات سوق العمل المصري والدولي. 
 

التعليم العالي التنسيق الدكتور عادل عبدالغفار الجامعات الكليات الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

ترشيحاتنا

أحدث اسعار شيفروليه MOVE موديل 2024 بالسوق المصري

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

قبل نتائج التضخم الأمريكي.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميا

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

الأهلي يدرس بعض الترشيحات لبديل علي معلول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الكاجو؟

بفستان جريء.. الهام شاهين تثير الجدل برفقة ابنة شقيقتها من لبنان

من أمام منزل عائلتها.. درة تثير الجدل بإطلالات جريئة

3 إطلالات لـ منة فضالي تثير الجدل من تركيا

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ