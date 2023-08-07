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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنسيق رغبات وليس درجات

كله هياخد حقه.. الموعد النهائي لتسجيل رغبات المرحلة الأولى| فيديو

تنسيق المرحلة الأولى
تنسيق المرحلة الأولى

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الموعد النهائي لتسجيل رغبات المرحلة الأولى.

 

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وأكد "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" على قناة "etc" أن مرحلة التنسيق الإلكتروني تسير بانتظام على قدم وساق، من خلال معامل الحسابات الحكومية، وهناك حملة للتوعية واتصالات من الطلاب فضلا عن الادلة الإرشادية.

التنسيق رغبات وليس درجات

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التنسيق رغبات وليس درجات، لذلك يطالب الطلاب بالتمهل في اختيار الكليات، موضحا أن المرحلة مستمرة حتى ياخد كل طالب حقه. 

وأشار إلى أن الدولة ضاعفت عدد الجامعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، كانت 48 جامعة والآن 92 جامعة، بالإضافة إلى 175 معهد عالي، وبالتالي عدد الأماكن المتاحة كبير لاستيعاب كل الطلاب منظومة التعليم العالي، قائلا "كل طالب هياخد حقه والكل له أماكن". 

ولفت إلى أن هناك برامج دراسية جديدة لكل التخصصات، هناك 10 جامعات تكنولوجية في كافة المناطق الصناعية، لاستيجابة سوق العمل المصري، مضيفاً أن مصروفات الجامعات الخاصة معلنة للطلاب ولا داعي لأي جدل لأن الطالب هو الذي يختار الالتحاق بإحداها. 

لاتعطي الرقم السري لأي أحد 

حذر الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، طلاب الثانوية العامة من منح الرقم السري لأشخاص آخرين، مؤكدا أن التعاون مع الجامعات الأجنبية، ساهم في دخول برامج دراسية جديدة.

وناشد أولياء الأمور عدم إجبار أبنائهم على رغبات معينة في تنسيق الجامعات 2023، وعليهم الاكتفاء بالنصح فقط، منوها إلى أن سوق العمل له متطلبات كثيرة. 

التعليم العالي البحث العلمي تسجيل رغبات المرحلة الاولي التنسيق الالكترونى التنسيق الدكتور عادل عبدالغفار

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