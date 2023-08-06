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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم العالي: المقاعد المتاحة للطلاب في الجامعات مطمئن

صدى البلد

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على كليات الحاسبات والمعلومات، مبينا في الوقت نفسه أن برامج الذكاء الاصطناعي أصبحت منتشرة في معظم الجامعات الحكومية.

 

وأوضح متحدث الوزارة - خلال اتصال مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة "الأولى" بالتليفزيون المصري، أن مصر نجحت، خلال الأعوام الأخيرة، في مضاعفة عدد الجامعات، حيث ضخت استثمارات ضخمة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، مشيرا إلى أن المتاح من المقاعد بالنسبة للطلاب في الجامعات الحكومية وغير الحكومية، مطمئن.

ولفت إلى أن هناك برامج علمية جديدة لم تكن موجودة من قبل في كليات الهندسة؛ وهي تحاكي التطور التكنولوجي الهائل، الذي يشهده العالم من ناحية، ويحاكي مواصفات وظائف المستقبل.

الإعلامي يوسف الحسيني المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي برامج الذكاء الاصطناعي الدكتور عادل عبدالغفار الحاسبات والمعلومات الجامعات الحكومية والخاصة الجامعات الحكومية

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