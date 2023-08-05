التعليم العالي عن التنسيق : على الطالب عدم إعطاء الرقم السري لأحد

أكد السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم بالتعليم العالي، أن الطالب يدخل على موقع التنسيق برقم الجلوس والرقم السري لتسجيل الرغبات.

وقال السيد عطا في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" على الطلاب عدم إعطاء الرقم السري لأحد ".

وأضاف السيد عطا :" كل طالب له صفحة على موقع التنسيق ويقوم بتسجيل الرغبات ومن يرغب في الالتحاق بكلية محددة عليه كتابة الكلية في كافة المحافظات ".

وتابع السيد عطا :" الطالب يقوم بتسجيل 75 رغبة وعلى الطالب التركيز في الرغبات حتى الرغبة الـ 75 لأن أي كلية من الرغبات قد يلتحق بها ".

واكمل السيد عطا :" بعد انتهاء المرحلة الأولى يتم فرز رغبات الطلاب ومقارنة الرغبات بعدد الأماكن المتاحة في كل كلية وبناء على ذلك يتم تحديد الحد الأدنى للالتحاق بالكلية ".