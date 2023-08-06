تنسيق الجامعات 2023.. موعد انتهاء المرحلة الأولى

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. ينتظم تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023 لليوم الثانى على التوالى، حيث تتم كتابة رغابتهم حسب الكليات المتاحة لهم على موقع التنسيق الإلكترونى

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى.

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن حيث يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات.

الجامعات 2023 علمي رياضة لكليات الهندسة 2022:

توقعات تنسيق الكليات 2023.. هندسة بترول وتعدين جامعة السويس: 386.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. الهندسة جامعة القاهرة: 366.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة المنصورة: 366.0 درجة.

تتوقعات تنسيق الكليات 2023.. سيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق: 363.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة دمياط: 362.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 362.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة عين شمس: 361.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة بور سعيد: 359.0 درجة.

توقعات تنسيق الكليات 2023.. كلية الهندسة جامعة طنطا: 358.0 درجة.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg