التعليم العالي تعلق على أزمة حقوق الإسكندرية والرسوب الجماعي للطلبة

علق الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، على أزمة حقوق الإسكندرية والرسوب الجماعي للطلبة، وقال :" الإعلام و جميع منظومات الدولة هدفها تقديم رسالة واحدة".



أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي، خلال مداخلة ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك بعض رؤساء الجامعات لا يتحدثون في وسائل الإعلام، إلا بعد التأكد من كل شيء، وأن يكون هناك معلومات كاملة عن الأمر وأوضح أنه صدر بيان رسمي، بعد اجتماع أمس لمعرفة حقيقة الموقف.

وتحدث عن استعداد الوزارة لـ استقبال طلاب الثانوية العامة، وأكد أن مكتب التنسيق الإلكتروني يعمل بنفس قواعد العام الماضي، وان جميع التنسيقات ستكون وفق التوزيع الجغرافي.

وأضاف، أن الطلاب التي تريد الدراسة بكليات ومعاهد التمريض يحق لهم التقدم في أي جامعة بالجمهورية، ولا يرتبط بالتوزيع الجغرافي.

ولفت إلي أنه تم رصد جميع الأخطاء التي تعرض لها الطلاب في العام الماضي، وتم توزيعها، حتي يعلم كل طالب الطريقة الأفضل لـ التسجيل، وحتى لا يقع الشخص في أي مشكلة.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية و التعليم، الطلاب من الكيانات الوهمية، موضحًا أن هناك بيان بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر، وأن أي كيان ليس من ضمن المعلن عنه في الوزارة فهو غير صحيح، ووهمي.

وأشار إلي أن مصر بها 20 جامعة أهلية و 27 جامعة خاصة، بخلاف الجامعات الحكومية، وأن خريطة التعليم الجامعي في مصر تغيرت، أصبح لدينا جامعات كثيرة.