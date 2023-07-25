عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: 97 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات 2023 بتنسيق الجامعات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب تنسيق الجامعات 2023 للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

txt

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري

txt

بدء التظلم على التقييم الجديد لعام 2023 للمجلات العلمية المصرية المحلية.. اليوم

txt

بالدرجات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي بشأن كليات الهندسة

txt

جامعة الجلالة : تجهيز مستشفى بـ 600 سرير بخدمة 7 نجوم

txt

جامعة الجلالة: نقدم العديد من المنح بالتعاون مع 40 جهة داعمة

txt

جامعة الجلالة: زيادة السكن الجامعي للطلاب من 500 إلى 3200 سرير

txt

جامعة الجلالة: نستقبل 7500 طالب بالعام الدراسي 2023 / 2024

txt

بعد رسوب طلاب الطب.. هل يؤثر ذلك على تنسيق الجامعات 2023 علمي

txt

90 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023

txt

التعليم العالي تنشر دليلًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة في تنسيق طلاب الثانوية العامة

وقال الدكتور أيمن عاشور إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات ( https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023 )، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، كما قام المجلس بإعداد فيديو توضيحي لاختبارات القدرات ( https://youtu.be/PgtkWW9CrSo

 )، مشيرًا إلى استمرار اللجنة العليا في الإشراف والمتابعة لإجراء اختبارات القدرات بالجامعات، لافتًا إلى قيام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس بطباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المُشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.

فيما أوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم، الثلاثاء، بلغ حتى الآن 97 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023 – 2024.

ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات 2023 حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن اختبارات القدرات بجميع الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2023، تشمل: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية) - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

 

تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة موقع التنسيق الإلكتروني اختبارات القدرات 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

شائعة حقل ظهر أحدثها.. جماعات الشر تتحرك ضد مصر لضرب اقتصادها

صدمة أهلاوية .. تفاصيل جديدة بشأن رحيل علي معلول

خالد الغندور يثير الجدل بسبب شقيق حسين الشحات

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

أول تعليق من النصر السعودي على حقيقة ضم الشناوي حارس مرمى الأهلي

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري

بدء التظلم على التقييم الجديد لعام 2023 للمجلات العلمية المصرية المحلية.. اليوم

بالدرجات.. بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 علمي بشأن كليات الهندسة

جامعة الجلالة : تجهيز مستشفى بـ 600 سرير بخدمة 7 نجوم

جامعة الجلالة: نقدم العديد من المنح بالتعاون مع 40 جهة داعمة

جامعة الجلالة: زيادة السكن الجامعي للطلاب من 500 إلى 3200 سرير

جامعة الجلالة: نستقبل 7500 طالب بالعام الدراسي 2023 / 2024

بعد رسوب طلاب الطب.. هل يؤثر ذلك على تنسيق الجامعات 2023 علمي

ترشيحاتنا

مغربي وبرازيلي.. شوبير يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقتين سوبر

إحنا آسفين.. كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع موجات الحارة القاسية

مأساة جديدة بالجيزة.. حريق شقة ينهي حياة صغيرين في بولاق الدكرور.. تفاصيل

بتولع بسببهم.. أشياء لا يجب تركها بالسيارة خلال الصيف| تعرف عليها

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

ضمن حملة 100 يوم صحة.. عبدالغفار: تقديم 449ألفا و365 خدمة طبية مجانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتخانقوا على شاب| خلّصت على صاحبتها بهذه الطريقة ورمتها في الترعة ..تفاصيل

بعد فقده لأيام.. لن تصدق ماذا وجد داخل بطن تمساح في ماليزيا..صور

بسبب حلق اليد.. بلوجر بلاروسية سعودية شهيرة تتعرض للخطر

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

فيديو

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ