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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء التظلم على التقييم الجديد لعام 2023 للمجلات العلمية المصرية المحلية.. اليوم

المجلس الاعلي للجامعات
المجلس الاعلي للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات في إطار قيام المجلس بالتقييم الدورى للمجلات العلمية المصرية المحلية، حيث تم إطلاق التقييم الجديد لعام 2023 حيث يتاح حاليا من خلال موقع المجلس الأعلى للجامعات (أضغط هنا)، و يتاح حالياً بالموقع تقييم تلك المجلات لعام 2020، 2021. 2022 2023.


وأوضح المجلس أنه يهدف هذا التقييم الدورى إلى التأكد من جودة المجلات المحلية المصرية واستيفاؤها لمعايير التقييم الواردة بقواعد ونظام عمل اللجان العلمية لترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ويمكن التظلم بدأ من الأثنين الموافق 24 / 7 / 2023 وحتي الأحد الموافق 30 / 7 / 2023 من خلال تعبئة الاستمارة التالية:

- الاسم

- البريد الإلكتروني

- رقم الهاتف

- الغرض من الرسالة

 


وكان قد عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع وفد جامعة لويفيل الأمريكية؛ بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد حلمي الغر القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية؛ لمُناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجامعتين.

وأكد الدكتور أيمن عاشور ، على ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بالاتفاقية المُوقعة بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية، للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة لويفيل، وتدريب الطلاب على البرامج الدراسية الحديثة والتخصصات العلمية المُتطورة؛ لإعداد جيل قادر على تلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

وأشار الوزير، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال مارس الماضي، مشيرًا إلى أنها ساهمت في توقيع تحالفات إقليمية بين الجامعات المصرية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية والعمل على توظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي؛ بما يعود بالنفع على تطوير المناهج الدراسية والبرامج والتخصصات البينية، ليكون الطلاب قادرين على المنافسة بوظائف المُستقبل.
 
وتناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه في الاتفاقية المُوقعة بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، والتي تنص على إنشاء برنامج مُشترك في تخصص (الهندسة الحيوية) وآخر في تخصص (علوم وهندسة الحاسب)، يحصل الطالب عند إكتمال مُتطلبات البرنامج الدراسي على درجة علمية مُزدوجة، حيث يحصل على البكالوريوس من جامعة لويفيل ودرجة بكالوريوس أخرى من جامعة العلمين الدولية.

أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية Jobs Education

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