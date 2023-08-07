شاهد أحدث ظهور لـ كريم فهمي مع زوجته

شاركت زوجة الفنان كريم فهمى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام برفقة زوجها.

وظهرت دانيا البناوي بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها مرتدية فستان باللون الاسود كشف عن خصرها وجمالها،برفقه زوجها كريم فهمي بعطلتهم الصيفيه.

يذكر أن أخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل «الكتيبة 101» الذي يؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية،خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

كما شارك كريم فهمي، مؤخرا في مسلسل «أزمة منتصف العمر» الذي ضم مجموعة من نجوم الفن وأبرزهم: ريهامعبدالغفور، رنا رئيس، وشدي الشامى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول وقوع سيدة كبيرة بالسن في حبزوج ابنة زوجها.