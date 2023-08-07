الكشف عن مخالفات المباني والإنشاءات المقامة بدون ترخيص بالعريش

أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة أحمد عَفش تعليماته بتشكيل لجنة للمرور على الأحياء ومناطق الخدمات والقرى التابعة للمركز لكشف مخالفات المباني والإنشاءات المقامة بدون ترخيص من مجلس المدينة ،تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش .

بدون ترخيص :

وقد تابع اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، حملة إزالة المباني المقامة بدون ترخيص والمخالفة لقانون البناء..حيث تم تنفيذ عملية ازالة سور بمنطقة خدمات عاطف السادات، تم إقامته بدون ترخيص ، بحضور سكرتير عام المجلس والعلاقات العامة بحضور رئيس منطقة خدمات عاطف السادات

وقد تم رصد المخالفة أثناء مرور رئيس منطقة الخدمات بعاطف السادات، حسب التعليمات خاصة أثناء الاجازات الرسمية والعطلات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تابع وكيل الوزارة اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش أعمال تحسين البيئه ،من خلال شركة النظافة ،لرفع تراكمات الأتربة ،من الشوارع الرئيسية بمناطق الخدمات .