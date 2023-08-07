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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيتوجه إلى مرسيليا بدلًا من فرنسا.. حقيقة وجود مشكلة بين بابا الفاتيكان وماكرون

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

كشف بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني عن توجهه إلى "مرسيليا وليس إلى فرنسا" في سبتمبر المقبل، موضحًا أن زيارته لن تحمل سمة رسمية، ولكنها ستكون مخصصة لملف الهجرة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال البابا فرنسيس في مؤتمر صحفي عقده في الطائرة خلال العودة إلى روما من لشبونة حيث أحيا الأيام العالمية للشبيبة: "سبق أن زرت ستراسبورج (عام 2014). سأتوجه إلى مرسيليا (في 22 و23 سبتمبر) وليس إلى فرنسا"، مؤكدا مع ذلك عدم وجود أي "مشكلة" مع فرنسا.

ولفت البابا فرنسيس إلى أن “المشكلة التي تثير قلقه هي المشكلة المتوسطية، لذا سيتوجه إلى فرنسا”، مؤكدًا أن استغلال المهاجرين جريمة.

وتابع: "المتوسط مقبرة. لكنها ليست الأكبر: المقبرة الأكبر في شمال إفريقيا. الأمر رهيب. لذا سأتوجه إلى مرسيليا".

وقال تعليقًا على لقائه المرتقب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عصر يوم 23 من سبتمبر قبل ترؤس قداس في استاد فيلودروم: "أبلغني الرئيس ماكرون الأسبوع الماضي بأنه يعتزم الحضور".

وسبق أن أعلن البابا أنه سيزور "مرسيليا وليس فرنسا"، في تصريحات أثارت التباسا لدى شريحة من الفرنسيين الكاثوليك.

ولدى سؤاله عما إذا لديه "أي مشكلة مع فرنسا"، أجاب البابا "كلا!".

وأضاف: "هذه سياسة أتبعها. أزور البلدان الأوروبية الصغيرة، أما البلدان الكبيرة (إسبانيا، فرنسا، إنجلترا..) فأتركها لما بعد، للنهاية. أريد أن أبدأ بالبلدان الصغيرة".

بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس ماكرون الرئيس الفرنسي

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