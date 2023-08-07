حبس المتهمين بالتعدي على سائق توك توك وسرقته بالعبور

أمرت جهات التحقيق بالعبور بحبس المتهمين بالتعدى على سائق توك توك لسرقته بالإكراه ، والتصريح بدفن جثة المجنى عليه عقب توقيع الكشف الطبى عليه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العبور من التعدي على سائق توك توك وإحداث إصابته وسرقته، وضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان العبور يفيد ورود بلاغ من (إحدى السيدات-مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة) بقيام شخصان مجهولان بالتعدي على نجلها (سائق مركبة "توك توك") باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول وذلك حال استقلالهما مركبة "التوك توك" رفقته بدعوى توصيلهما لمنطقة السلام بالقاهرة ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة النقيب أحمد فكرى والنقيب محمد نصير والنقيب خالد عبدالعظيم معاوني رئيس المباحث تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بمحافظة القاهرة) وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه والسلاح المستخدم في الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.