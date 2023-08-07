لإنهاء معاناة السكان.. تركيب برجي تقوية الإرسال بالجبيل بطور سيناء وسرابيط بأبوزنيمة

عمت الفرحة سكان منطقتي الجبيل بطور سيناء وسرابيط الخادم بابوزنيمة بعد تركيب برجي تقوية الإرسال بالمنطقتين التي عاني سكانهما لسنوات طويلة من ضعف شبكة الاتصالات .



وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء إنه تم الانتهاء من تركيب برج تقوية الارسال بقرية الجبيل تمهيدا لتشغيله وذلك بناء علي توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

وقال يوسف بركات من شباب منطقة سرابيط الخادم إن المنطقة كانت لا توجد بها شبكة اتصالات رغم انها منطقة اثرية و يزورها السياح لوجود معبد الإله حتحور وجبال الفيروز مشيرا إلي إن برج تقوية شبكة الاتصالات يزيد من فرصة انعاش المنطقة سياحيا وتنمويا

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برج تقوية

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