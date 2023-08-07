فرمان 7 أغسطس.. بداية نهاية الحكم العثماني واحتلال مصر| اعرف تفاصيل الأحداث

يصادف اليوم ذكرى إصدار فرمان 7 اغسطس 1879، حيث أصدر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني في 7 أغسطس 1879 فرمانًا يحد من سلطات الخديو إسماعيل، وذلك بعد أقل من أسبوعين من عزل الخديو إسماعيل وتنصيب الخديو توفيق.

فرمان 7 أغسطس

كان فرمان 7 أغسطس 1879 نتيجة للأزمة المالية التي حدثت في مصر في عام 1878، أدت الأزمة إلى عجز الخديو إسماعيل عن سداد ديونه، مما دفع الدول الأوروبية إلى تشكيل لجنة للإدارة المالية لمصر.

حيث رفض الخديو إسماعيل التدخل الأوروبي، مما أدى إلى عزله في 25 يونيو 1879، وتم تنصيب ابنه الخديو توفيق مكانه، ولكن تم فرض قيود على سلطاته من قبل السلطان العثماني.

ونصَّ فرمان 7 أغسطس 1879 على أن الخديو توفيق لن يتمتع بسلطاته السابقة، وأنه سيتعين عليه الاستشارة مع مجلس الوزراء في جميع الأمور، كما نصَّ على أن الخديو توفيق لن يتمكن من توقيع أي اتفاقيات مع الدول الأجنبية دون موافقة السلطان العثماني.

مثَّل فرمان 7 أغسطس 1879 بداية النهاية للحكم العثماني في مصر، وأدى الفرمان إلى مزيد من التدخل الأوروبي في الشؤون المصرية، مما مهد الطريق للاحتلال البريطاني لمصر في عام 1882.