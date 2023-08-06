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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بن جونسون أعظم مسرحي إنجليزي.. لماذا حكم عليه بالإعدام؟

بن جونسون
بن جونسون

يصادف اليوم ذكرى وفاة الكاتب بن جونسون، كان أيضا  مسرحيًا وشاعرًا وممثلًا إنجليزيًا من القرن السابع عشر، ويعتبر أحد أعظم كتاب المسرح في عصر النهضة الإنجليزية، كان جونسون أيضًا شخصية مثيرة للجدل في حياته المهنية، كان معروفًا بمزاجته السيئة وسلوكه العنيف.

سلوكه العنيف

هناك العديد من الأسباب التي تجعل جونسون كان معروفًا بسلوكه العنيف أولاً، كان يعاني من مشاكل صحية عقلية، كان يعاني من نوبات الغضب والعدوان.

ثانيًا، كان يشرب الخمر بكثرة، كان يشرب الخمر كل يوم، وغالبًا ما كان يشرب حتى الثمالة.

ثالثًا، كان يشارك في ألعاب القمار، كان يراهن على المال كثيرًا، وغالبًا ما كان يخسر.

كانت سلوكيات جونسون العنيفة تؤدي غالبًا إلى مشاكل، كان يتعرض للضرب، وكان يُسجن، وكان يُطرد من عمله، في عام 1599، طُرد من شركة المسرح التي كان يعمل معها بعد أن هاجم أحد الممثلين. 

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الحكم عليه بالاعدام

حكم على الكاتب بن جونسون بالإعدام في عام 1601، بعد أن تم القبض عليه بتهمة التخطيط لاغتيال الملك جيمس الأول. ومع ذلك، تم تخفيف الحكم إلى السجن لعام واحد، بعد أن اعترف جونسون بالذنب وقدم اعتذارًا عامًا.

 

على الرغم من سلوكه العنيف، كان جونسون أيضًا كاتبًا موهوبًا للغاية، كتب أكثر من 30 مسرحية، بما في ذلك "Volpone" (1605)، و"The Alchemist" (1610)، و"Bartholomew Fair" (1614). كانت مسرحياته ناجحة للغاية، ويعتبر الآن أحد أعظم كتاب المسرح في اللغة الإنجليزية.

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