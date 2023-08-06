جمعة الشوان.. تعرف على أفضل الكتب والسيرة الذاتية للبطل أحمد الهوان

أحمد الهوان هو بطل مصري وطني ولد في 6 أغسطس عام 1939 في مدينة السويس، اضطر الهوان إلى الهجرة من مصر بعد نكسة 1967، وعمل في اليونان ثم في إنجلترا، في إنجلترا.

تم تجنيد الهوان ، من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، لكنه سرعان ما كشف عن هويته الحقيقية للمخابرات المصرية، عمل الهوان مع المخابرات المصرية لمدة 12 عامًا، وقدم معلومات مهمة ساعدت مصر على الانتصار في حرب أكتوبر 1973.

فيما يلي بعض الكتب التي تناولت قصة الهوان:

دموع في عيون وقحة، للكاتب صالح مرسي

سنوات في الموساد، للكاتب أحمد الهوان

تروي هذه الكتب قصة الهوان وكيف خدع جهاز المخابرات الإسرائيلي وقدم معلومات مهمة للمخابرات المصرية. كما تسلط الضوء على الدور الوطني الذي قام به الهوان لصالح مصر.

أحمد الهوان هو بطل مصري وطني يجب أن نتذكره ونكرمه. لقد قدم الكثير لمصر، وساعدها على تحقيق الانتصار في حرب أكتوبر 1973.

توفي الهوان في 20 مارس عام 2015 عن عمر يناهز 75 عامًا. ترك الهوان وراءه إرثًا خالدًا من الوطنية والانتماء للوطن.