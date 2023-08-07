خلال حملة مكبرة.. رفع 366 حالة إشغال طريق من شوارع الدقي

قام حي الدقي، تحت اشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي وتحت غطاء امني بقياده اللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة المرافق، ومباحث المرافق، بحملة مكبرة على شوارع محي الدين ابو العز والتحرير والسودان وميدان المساحة وجامعة الدول العربية وشارع البطل احمد عبد العزيز، لرفع الإشغالات وتيسير الحالة المرورية أمام حركة السيارات.
واسفرت الحملة عن رفع 366 حالة اشغال من الكافيهات والاكشاك والباعة الجائلين لتيسير حركة المشاه والمرور والمحافظة على النظام والانضباط.
وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.
كما شدد محافظ الجيزة، بالمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.