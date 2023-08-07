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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملة مكبرة.. رفع 366 حالة إشغال طريق من شوارع الدقي

حملة اشغالات مكبرة
حملة اشغالات مكبرة بالدقي

قام حي الدقي، تحت اشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي وتحت غطاء امني بقياده اللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة المرافق، ومباحث المرافق، بحملة مكبرة على شوارع محي الدين ابو العز والتحرير والسودان وميدان المساحة وجامعة الدول العربية  وشارع البطل احمد عبد العزيز، لرفع الإشغالات  وتيسير الحالة المرورية أمام حركة السيارات.

واسفرت الحملة عن رفع 366 حالة اشغال من الكافيهات والاكشاك والباعة الجائلين لتيسير حركة المشاه والمرور والمحافظة على النظام والانضباط.

وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.
كما شدد محافظ الجيزة، بالمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

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أحمد راشد محافظ الجيزة الباعة الجائلين البطل أحمد عبد العزيز اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حركة السيارات شارع البطل أحمد عبد العزيز محافظ الجيزة ميدان المساحة

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