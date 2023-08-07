سامح شكري يوجه رسالة مهمة لـ السودانيين

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك ترقب لنتائج الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثق عن قمة دول جوار السودان، وأن تلك المبادرات أكبر دليل على وحدة الهدف لمساعدة للسودان للخروج من كوبته.

وأضاف خلال كلمته بالاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثق عن قمة دول جوار السودان، أن مصر حرصت على تيسير التواصل بين الاشقاء السودانيين.

رسالة هامة لـ السودانيين

وأشار إلي أن دول الجوار تقدم كل الدعم لـ السودان، وأن السودان عليهم أن يكونوا على قدر الحدث، وأن يكون هناك تكاتف من أجل أن يعم السلام في السودان، وان يعود الأمل، وان يتمسك السودانيين بـ مقدرات بلادهم.