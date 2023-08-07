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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة الأردنية تعلن خبرًا سارًا للجالية المصرية

مدبولي والخصاونة
مدبولي والخصاونة

أكد بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، أنه تم الحديث مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن دور الأشقاء و الجاليات المصرية في الأردن.

وأضاف خلال كلمته بعد اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالعاصمة الأردنية عمان، أن هناك نظرة من أجل أن نحافظ على الاشقاء، في ضوء القوانين المنظمة للعمل في المملكة، ضرورة حسهم على توفيق أوضاعهم.

ولفت إلي أن مجلس الوزراء قرر أمس بالسماح للتنقل بين القطاعات، وطالب الجاليات المصرية في المملكة بالاستفادة من هذا القرار.

وتابع :" كل مخالف من الممكن أن يستفيد من هذا القرار".

 

بشر الخصاونة مصطفى مدبولي مدبولى مجلس الوزراء الأردن

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