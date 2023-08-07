حزب عمران خان يطالب بالإفراج الفوري عنه ومحاموه يقدمون طعونا قانونية

طالب حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالإفراج الفوري عنه، واصفًا حكم سجنه بـ"غير القانوني".

واشتكى مسؤولون من حزبه ومحاموه أمس الأحد، من أن السلطات منعتهم من دخول السجن إلى خان بعد يوم من اعتقاله بتهمة الفساد.

فيما يسعى محامو عمران خان لتقديم طعون قانونية، اليوم الاثنين، ضد الحكم الصادر بسجنه 3 سنوات بتُهم فساد، والذي استُبعد بناء عليه من الترشّح للانتخابات.

وأوقفت الشرطة عمران خان ونُقل إلى السجن بتهم قال، سابقاً، إنها ذات دوافع سياسية.

ومُنع محاموه، حتى الآن، من الوصول إليه في سجن أتوك، فيما رُفعت، اليوم، طلبات إلى المحكمة العليا في كل من إسلام آباد ولاهور، للحصول على توكيل رسمي من رئيس الوزراء السابق المسجون، يسمح لمحاميه بالطعن في إدانته، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

كذلك جرى تقديم التماس لنقل خان إلى زنزانة تُعدّ الظروف فيها مريحة نسبياً ومخصصة للشخصيات المهمة.

وفي جلسة بالمحكمة لم يحضرها خان، يوم السبت، أدانه القاضي بتُهم فساد تتعلق بهدايا تلقّاها عندما كان رئيساً للوزراء، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات.