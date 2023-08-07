رئيس الوزراء الأردني : تحدثنا عن آلية ثلاثية تجمعنا مع مصر والعراق

قال بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، إنه تم التحدث عن الألية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق.

متابعاً:" تحدثنا عن أهمية المبادرة الثلاثية ، وتم إطلاع الدكتور مصطفى مدبولي على نتائج زيارته لجمهورية العراق".

رئيس الوزراء الأردني : استعراض تطابق الرؤى و المواقف السياسية بين البلدين الشقيقين



وأضاف رئيس الوزراء الأردني خلال كلمته بعد اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالعاصمة الأردنية عمان، أنه تم الحديث مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري عن ضرورة الإنتقال إلى التنفيذ الملموس للشراكة الثلاثية، لا سيما أننا مقبلون على لقاء القمة الثلاثي الدوري المنتظم، الذي من المقرر أن تستضيفه الدولة المصرية للدول الثلاث.



وتابع:"تم إستعراض تطابق الرؤى و المواقف السياسية بين البلدين الشقيقين ، و ذلك في إطار الرؤى و المواقف المشتركة".