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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من الصين لرعاياها في النيجر

علم الصين
علم الصين

دعت الصين، اليوم الإثنين، رعاياها في النيجر إلى المغادرة إلى دولة ثالثة أو العودة إلى بلادهم إذا لم يكن هناك داع للبقاء.

وحسب ما ذكرته السفارة الصينية لدى النيجر في بيان على موقعها الإلكتروني أنه يجب على الرعايا الصينيين في النيجر المغادرة إلى دولة ثالثة أو العودة إلى البلاد للجوء المؤقت إذا لم يكن هناك سبب للبقاء هناك.

كما حثت الأشخاص الذين يخططون لزيارة النيجر قريبًا على عدم السفر ما لم يكونوا مضطرين لذلك.

من جانبها، حذرت فرنسا، اليوم الاثنين، رعاياها في دول الساحل الثلاث مالي وبوركينا فاسو والنيجر، داعية إياهم لممارسة أقصى درجات الحذر والحد من السفر والابتعاد عن التجمعات.

وحسب بيان صادر اليوم الاثنين، أوصت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها بعدم السفر إلى النيجر وطالبت الفرنسيين هناك بتوخي الحذر الشديد والابتعاد عن أي تجمعات والاطلاع بانتظام على الوضع.

وأضافت "لا يزال التهديد الإرهابي في منطقة الساحل مرتفعا ومخاطر الهجمات وعمليات الاختطاف التي تستهدف مستمرة في منطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) والبلدان المجاورة".

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