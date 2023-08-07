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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اعتداء تحية كاريوكا بالحذاء على فنانة أمريكية| ما القصة

تحية كاريوكا
تحية كاريوكا

اعتدت الفنانة تحية كاريوكا بالحذاء وبصقت في وجه فنانة أمريكية خلال مشاركتهما في مهرجان كان، بعدما تهجمت الأمريكية على الفنانين العرب، ووصفتهم بالوحوش والحيوانات.

 

تفاصيل اعتداء تحية كاريوكا بالحذاء على فنانة أمريكية

 

وكانت قد شاركت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، في مهرجان كان عام 1956، بفيلم "شباب امراة"، وخطفت الأنظار إليها بعد ارتدائها "ملاية لف"، وانضمت "تحية" ونجوم فيلم "شباب امرأة"، والذي شارك فيه نجوم من المشاركين في المهرجان من بينهم النجمة الهوليودية سوزان هيوارد، المعروفة بميولها الإسرائيلية، ودار حوار بينهما حول علاقات العرب والقضية الفلسطينية وإسرائيل، ووصفت العرب بـ "الوحوش والحيوانات".

وتطاولت سوزان على العرب فاندفعت تحية كاريوكا تجاه سوزان وضربتها بالحذاء، وقيل إنّها بصقت في وجهها، ولم تكن هيوارد تعرف أن تحية كاريوكا تجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وانطلقت بهما بالسباب علي سوزان هيوارد وهي تهرب مسحوبة من جلسة العشاء.


حرمان تحية كاريوكا من الفوز في مهرجان كان


وكان على تحية كاريوكا أن تدفع ثمن إهانتها للنجمة الأمريكية الصهيونية سوزان هيوارد، خصوصًا أنّ رئيس لجنة التحكيم في المهرجان اليهودي الفرنسي موريس لحمان مدير الأوبرا في باريس، فجاءت النتائج على عكس ما توقع الجميع، ولم تفز تحية أو فيلمها بأية جائزة، على رغم ترشيح الكثير من النقاد العالميين له للفوز بإحدى الجوائز.

حياة تحية كاريوكا الفنية

عرفت تحية كاريوكا بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي، حيث طورت تحية أسلوبها الخاص الذي اعتمد على إعادة إنتاج الهرمونية الشرقية القديمة في الرقص وهو الأسلوب الذي تأسست عليه مدرسة كاملة في الرقص الشرقي، في مقابل مدرسة سامية جمال التي لجأت إلى مزج الرقص الشرقي بالرقص الغربي، فيما تطور بعد ذلك إلى حدوث خلط كبير بين أساليب الرقص الشرقي والإستربتيز (رقص تعري). 
وفي منتصف الخمسينات اعتزلت كاريوكا الرقص الشرقي وتفرغت نهائياً للسينما حيث شاركت في كثير من الأفلام السينمائية البارزة التي حملت بصمتها الفريدة في السينما المصرية منها: لعبة الست، حب حتي العبادة، شباب امرأة، حماتى قنبلة ذرية، أم العروسة، منديل الحلو، صباح الخير يا زوجتي العزيزة، خلي بالك من زوزو، الكرنك، وداعاً بونابارت، الصبر في الملاحات، إسكندرية كمان وكمان قامت فيه بأداء دورها الحقيقي في حركة اعتصام أعضاء اتحاد النقابات الفنية مرسيدس، كما قدمت مع زوجها السابق فايز حلاوة عددًا من المسرحيات الشهيرة منها روبابيكيا ويحيا الوفد.

الفنانة تحية كاريوكا فنانة أمريكية مهرجان كان شباب امرأة الهوليودية سوزان هيوارد

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