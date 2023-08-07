نشرة المرأة والصحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا.. طبيبة تكشف حقيقة صورة الممبار المرعب.. وفوائد لا تتخيلها للعرق

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تداول مستخدمو الفيسبوك صورا مثيرة للجدل للفنانة ياسمين صبري وذلك بعد اتهامها بتقليد جورجينا رودريغيز .

وقد نشر رواد السوشيال ميديا صور جديدة لياسمين صبري بنفس اطلالة جورجينا حبيبة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.

حيث ظهرت ياسمين بفستان أسود

نشر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقا واستشاري الجلدية منشور بصفحته والشخصية بالفيسبوك عن فوائد العرق.

وقال الناظر في منشوره " حقيقي الدنيا حر وانا بلفت نظركم لاحتياطات كثيرة بسبب الشمس والعرق الكثير لكن سبحان الله رغم كدة لازم نعرف ان العرق له فوائد مهمة للغاية منها انه بيرطب الجلد ويقلل من جفافه ويحافظ علي حرارة الجسم لانه لما بيتبخر

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها الشخصية بفيسبوك منشورًا جديدا عن صورة الممبار التي تصدرت التريند خلال يومين.

وقالت سماح نوح الصورة " دي واحدة نزلتها في جروب وبتقول الممبار دا غريب جدا، معظم الجروبات أو الناس اللي بتعشق اللايك والشير قامت منزلة نفس البوست بعناوين جامدة.