بعد تصدره التريند.. سماح نوح تكشف حقيقة صورة الممبار المرعب

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها الشخصية بفيسبوك منشورًا جديدا عن صورة الممبار التي تصدرت التريند خلال يومين.

وقالت سماح نوح الصورة " دي واحدة نزلتها في جروب وبتقول الممبار دا غريب جدا، معظم الجروبات أو الناس اللي بتعشق اللايك والشير قامت منزلة نفس البوست بعناوين جامدة.



الحقيقة أنا كبيطرية أحب أقول دا مش ممبار، الجزء الأصفر دا مش ممبار والاحتمالات كتير إما أن صاحبة الصورة عاملة فوتوشوب علي ممبار مقلوب يعني لعبت في الصورة. أو دا جزء مالوش أي أساس من الممبار الأصلي وهي ضافته أيضا لجذب الناس أو إن دي حاجة لعبة وهي ضافتها لنفس الغرض؛ لكن ليس ممبار ولو بحثت علي جوجل بالصورة دي هيظهر مجموعة صور لأنواع مختلفة من الثعابين السامة في بعض الدول لكن مش ممبار ولا داعي للانبهار؛ نحن في زمن نعشق التريند ليس إلا.