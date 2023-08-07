أعلى إشعاع طاقة للشمس تجاه الأرض .. هل يؤذي البشر ؟

في اكتشاف حطم الرقم القياسي ، اكتشف العلماء أن الشمس تبعث كمية غير عادية من أشعة جاما - وهي أطوال موجية من الضوء معروفة بأنها تحمل أكبر قدر من الطاقة من أي طول موجي آخر في الطيف الكهرومغناطيسي.

ووفقا لمجلة “سبيس” لعلم الفضاء، تعد هذه مشكلة كبيرة لأنها تمثل أعلى إشعاع طاقة تم توثيقه على الإطلاق قادم من الشمس، وتقدر بتريليون إلكترون فولت.

أعلى إشعاع طاقة للشمس

من جانبه قال مهر أون نيسا، الباحث في جامعة ولاية ميتشجان والمؤلف المشارك لورقة بحثية جديدة حول النتائج التي تم إصدارها يوم الأربعاء: “بعد النظر في بيانات مدتها ست سنوات ، ظهر هذا الفائض من أشعة جاما”.

وتابع: “عندما رأينا ذلك لأول مرة، درك الفريق ، بعد المداولات ، أن مثل هذا السطوع موجود بالتأكيد - وكان ذلك ببساطة بسبب الكم الهائل من أشعة جاما التي بدا أن الشمس تبثها”.

وعلى حد وصفها فإن الشمس أكثر إثارة للدهشة مما كان معروفا عنها، لكن يظل السؤال هل يمكن أن تؤذينا هذه الأشعة ؟

أجابت، بأنه هذه الأشعة لا يمكنها أن تؤذينا. لكن ما يمكنهم فعله هو أن يكون لهم تأثير مضاعف مهم جدًا لمستقبل الفيزياء الشمسية.

وطرحوا بالفعل بعض الأسئلة المهمة حول الشمس ، مثل الدور الذي يمكن أن يلعبه مجالها المغناطيسي في ظاهرة أشعة جاما المرصودة حديثًا.

وكل ذلك بفضل عدسة فريدة من نوعها في الكون تسمى مرصد تشيرينكوف المائي عالي الارتفاع ، أو HAWC.

وعن هذا المرصد، كان قد اكتمل بناؤه في عام 2015، وتم تصميمه خصيصا لرصد الجسيمات المرتبطة بأشعة جاما عالية الطاقة والأشعة الكونية.