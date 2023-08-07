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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتزيد مع الحر.. 3 طرق طبيعية لعلاج التهاب اللوزتين

اللوزتين
اللوزتين

إذا كان هناك تورم في حلقك لا يختفي ، فقد يكون بسبب حصوات اللوزتين، على الرغم من أنها ليست مؤلمة أو خطيرة في العادة ، إلا أن حصوات اللوزتين يمكن أن تكون مزعجة بعض الشيء وتسبب لك رائحة الفم الكريهة.

تعد اللوزتان جزءًا من جهاز المناعة الموجود في الجزء الخلفي من الحلق، وتعمل اللوزتين على تصفية البكتيريا والفيروسات التي تدخل الجسم عن طريق الفم.

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طرق طبيعية لعلاج حصوات اللوزتين 

يمكن أن يساعد الخل في علاج اللوزتين، يحتوي هذا السائل على محتوى حمضي يمكن أن يساعد في تكسير حصوات اللوزتين.

وفقًا لـ Healthline ، كل ما عليك فعله هو تخفيف الخل بالماء والغرغرة، وليس بالضرورة أن يكون الخل من الخل الأبيض. 

إذا لم يكن الخل هو الشيء الذي تفضله ، فإن كوبًا بسيطًا من الماء المالح قد يفي بالغرض، الغرغرة بمحلول ملحي يمكن أن تساعد في طرد الحصى، يمكنك صنع المياه المالحة الخاصة وتستغرق الغرغرة ما بين 10 إلى 15 ثانية.

ذكرت دراسة نشرت في  أن الغرغرة بالماء المالح مع العناية بالفم الروتينية أثبتت آثارها الصحية، لذلك فهو لا يعالج حصوات اللوزتين فحسب ، بل يساعد الماء المالح في تعزيز صحة اللثة والتئام الجروح في الفم.

كما يمكنك علاج حصوات اللوزتين ببساطة عن طريق تنظيف أسنانك بالزيوت الأساسية ، خاصة تلك ذات الخصائص المضادة للالتهابات أو المضادة للبكتيريا، كما يمكنك تخفيف الزيت العطري في زيت ناقل وإضافة ما لا يزيد عن قطرتين على فرشاة الأسنان قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة.

 

اللوزتين حصوات اللوزتين علاج حصوات اللوزتين الخل الغرغرة

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