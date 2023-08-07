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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. حب دلال عبد العزيز وسمير غانم بدأ من بائع الفل

دلال عبد العزيز وسمير
دلال عبد العزيز وسمير غانم

تحل اليوم الإثنين 7 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة دلال عبد العزيز، الثانية، إذ ولدت في 17 يناير عام 1960، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 61 عاما. 

 

دلال عبد العزيز وبدايتها

تحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات.

 

مشوار دلال عبد العزيز من الزقازيق للقاهرة

مع مرور السنوات استطاعت دلال عبد العزيز أن تفسح لنفسها مكانة مهمة في العديد من الأعمال الفنية التي تطلعت إليها وهي في سن صغيرة، ورغم عدم موافقة والدها على التحاقها بمعهد السينما إلا أنها وجدت طريقا تطرقه لتحقيق حلمها.

التحقت دلال عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل بنت الأيام عام 1977.

 

دلال عبد العزيز ومغازلة سمير غانم 

وفي لقاء سابق لـ دلال عبد العزيز ببرنامج «صاحبة السعادة»، قالت الراحلة دلال عبدالعزيز، إنها في بداية علاقتها بالفنان سمير غانم أحبته من خلال العمل معها في مسرحية "أهلا دكتور" حيث كان يقوم بتوصيلها بعد انتهاء العمل وبذل خلال ذلك المستحيل كي يحظى بحبها، حتى شاع في الوسط أنه خطيبها نظرًا لما كان يفعله قبل الارتباط بها. 

وأضافت دلال عبد العزيز، أنه قبل الزواج كان سمير غانم يهديها "الفل" كلما يمر عليهما بائع، وبعد الزواج قابله بائع الفل فقال له: "فل يا أستاذ" فردَّ عليه "سمير" قائلا: "ما خلاص إتجوزنا". 

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