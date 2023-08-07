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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل البطاطس المنفوخة الشهية

صدى البلد

تعد البطاطس من أكثر الأكلات البسيطة التي يمكن تقديمها بطرق مختلفة، لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل البطاطس المنفوخة الشهية.

مقادير عمل البطاطس المنفوخة:

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم
1 ليتر ماء بارد
5 ملاعق باكينج باودر
زيت للقلي

طريقة تحضير البطاطس المنفوخة:

1- تغسل حبات البطاطس جيداً بالماء ثم تقشر وتقطع إلى شرائح رقيقة جداً.
2- نذوب الباكينج باودر في الماء البارد وتنقع رقائق البطاطا لمدة ساعة على الأقل.
3- بعد ذلك تنشف جيداً من الماء وتقلى بالزيت الحامي، ستلاحظين أنها تنتفخ على الفور.
4- لا تحاولي قلي كمية كبيرة دفعة واحدة ويستحسن وضع طبقة واحدة في كل مرة.

طريقة عمل البطاطس طريقة التحضير البطاطس طريقة عمل البطاطس المنفوخة الشهية بطاطس

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