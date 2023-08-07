تعد البطاطس من أكثر الأكلات البسيطة التي يمكن تقديمها بطرق مختلفة، لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل البطاطس المنفوخة الشهية.

مقادير عمل البطاطس المنفوخة:

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

1 ليتر ماء بارد

5 ملاعق باكينج باودر

زيت للقلي

طريقة تحضير البطاطس المنفوخة:

1- تغسل حبات البطاطس جيداً بالماء ثم تقشر وتقطع إلى شرائح رقيقة جداً.

2- نذوب الباكينج باودر في الماء البارد وتنقع رقائق البطاطا لمدة ساعة على الأقل.

3- بعد ذلك تنشف جيداً من الماء وتقلى بالزيت الحامي، ستلاحظين أنها تنتفخ على الفور.

4- لا تحاولي قلي كمية كبيرة دفعة واحدة ويستحسن وضع طبقة واحدة في كل مرة.