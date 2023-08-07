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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا.. إضراب "عنيف" يشل حركة المواصلات في كيب تاون

صدى البلد

اعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، أن نظام المواصلات العامة في كيب تاون اصيب بالشلل بسبب إضراب سائقي الحافلات الصغيرة، الذي اسفر الإضراب عن مقتل ثلاثة اشخاص.

وأغلق سائقو سيارات الأجرة الصغيرة، وهي وسيلة النقل الرئيسية للملايين من الطبقة العاملة في جنوب إفريقيا ، طرقًا متعددة في إضراب بدأ الخميس الماضي نتيجة للاشتباكات مع سلطات المدينة.

ودعا المجلس الوطني لسيارات الأجرة في جنوب إفريقيا إلى اتخاذ إجراء بشأن قانون محلي جديد يمنح المدينة سلطة حجز المركبات بسبب مخالفات القيادة بدون ترخيص ، وعدم عرض لوحات التسجيل أو التحميل الزائد.

وتفاقمت التوترات بعد احتجاز 15 حافلة صغيرة يوم الثلاثاء الماضي.

وتكدس الآلاف من الركاب الذين تقطعت بهم السبل في محطات الحافلات وسيارات الأجرة في جميع أنحاء المدينة يوم الخميس الماضي، حيث اختار المئات العودة إلى منازلهم في وقت متأخر من الليل بينما نام آخرون في المحطات مع اندلاع حوادث العنف.

وفي ليلة الجمعة، قُتل ضابط شرطة بالرصاص في سيارة في بلدة على بعد 20 كيلومترًا جنوب شرق كيب تاون أثناء قيامه بدورية.

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع استبعاد أن القتل مرتبط بالإضراب، لأنه جاء بينما كان الضباط يقومون بدوريات لمنع الجريمة لقمع الحوادث المتعلقة بسيارات الأجرة.

وقالت الشرطة في تحديث اليوم "الاثنين" إن شخصا آخر قتل بالرصاص وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن رشق سائق سيارة بالحجارة على الطريق المؤدي إلى مطار المدينة.

جنوب افريقيا كيب تاون

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