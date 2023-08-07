جنون في سوق الخضار| ارتفاع كارثي في أسعار الطماطم.. وهذا موعد انخفاض البطاطس

الزراعة: فحص أكثر من مليون طن من البطاطس لتصديرها للخارج



الفلاحين : انخفاض أسعار البطاطس خلال 20 يوما



جنون في أسعار الطماطم في الأيام القليلة القادمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة تتأثر بعض الخضروات والفاكهة، فمنهم من ينضج قبل موعده ومنهم من تؤثر درجات الحرارة على تزهيره وبالتالى تؤثر على انتاجيته ولعل أبرز ما يتأثر الأيام الحالية هى الطماطم .



وكشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، عن موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق حيث قال إنها سوف تشهد ارتفاعا جديدا لتصل إلي 15 جنيها ثم تشهد انفراجة فى نهاية شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أن انتاج مصر من الطماطم طوال العام يزيد عن 7 ملايين طن يكفينا محليا ويصدر منه نحو 3% فائض .



أسعار الطماطم

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد"، أن سعر كيلو الطماطم يتراوح في الحقل حاليا بين 5 الي 7 جنيهات ويباع في سوق الجملة بين 6 إلي 8 جنيهات ليصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 10 الي 15 جنيه للكيلو حسب النوع ومكان البيع وجودة الثمار .



أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

وأضاف ابوصدام أنه يتوقع جنون في أسعار الطماطم في الأيام القليلة القادمة بسبب تأثر انتاج العروة الحالية بارتفاع درجات الحرارة وقلة انتاجها حيث يؤدي عطش أشجار الطماطم إلي التفاف أوراقها وتساقط أزهارها وضعف العقد وصغر حجم الثمار وبالتالي قلة الإنتاج ،كما يساهم المناخ الحالي في ضعف نمو النبات وانتشار الحشرات والأمراض مما يساعد في قلة الإنتاج. ومع انخفاض المعروض وزيادة الطلب علي الطماطم لكثرة استهلاكنا منها في السلاطات والصلصات والمشروبات مع ارتفاع حرارة الجو فإن أسعارها ترتفع خاصة إن انتاج العروة الخريفية والتي تزرع حاليا لن تثمر قبل ثلاثة أشهر .

وأشار نقيب عام الفلاحين إلي أن ثمار الطماطم تعد مصدر غذائي مهم لها فوائد كبيره تصل إلى حد وقف نمو الخلايا السرطانية في الرحم والرئة والبروستاتا وتعد ثمار الطماطم غذاء أساسي للمصريين يدخل في كافة الوجبات ومعظم الاكلات لا غني عنها ويأكلها كافة فئات المجتمع ، وان احمرار الطماطم يرجع الي وجود مادة "الليكوبين " الموجودة في البطيخ وهذا هو من يعطيها اللون الأحمر .

وأكد أبو صدام إنه ورغم إمكانية زراعة الطماطم طوال العام لتنوع المناخ داخل مصر وتداخل العروات ووجود أنواع كثيرة من الطماطم تناسب جميع الأجواء والأراضي وتنوع طرق الزراعة الحديثة وإمكانية زراعة الطماطم داخل البيوت المحمية، إلا ان العشوائية في زراعة الطماطم وغياب الرؤية المستقبلية وانعدام الزراعات التعاقدية وغياب الدورة الزراعية يؤدي إلي جنون في أسعار الطماطم من حين لآخر وخاصة في فترات فواصل العروات أو عند وجود ازمه طبيعية .



وأشار إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة من محصول الطماطم حوالي 500 ألف فدان، تزرع على 3 عروات منها العروة الشتوية والعروة الصيفية والعروة النيلى بإجمالي إنتاجية تتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين طن.



كما أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار البطاطس فى الأسواق وصلت إلي 12 جنيهًا على الرغم من أن أسعارها قبل أسابيع قليلة تتراوح من 6 ل 8 جنيها، وذلك على الرغم من الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض إلى الخارج.

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، إلي أن البطاطس المتواجدة حاليا بالأسواق تعد بطاطس ثلاجات ، وفى انتظار إنتاج بطاطس من الصعيد ، ومن ثم يزيد المعروض منها فى الأسواق وتقل أسعارها بالأسواق.

أما عن ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة، نفى "نقيب الفلاحين " ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق ، كاشفا عن موعد انخفاضها ، قائلا :" خلال 20 يوم وبعد ظهور العروة الجديدة منها " .

ونوه إلي أن تصدير البطاطس ليس له علاقة بارتفاع أسعارها بالأسواق خلال الفترة المقبلة لإننا نصدر ما يفيض عن احتياجاتنا إلي الخارج.





ومن جانبها أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، تجاوزت المليون طن، وذلك لأول مرة منذ نشأة المشروع في السبعينات.

وأكدت مدير المشروع، أن ذلك الرقم يمثل طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير، حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها حتى يوليو الماضي حوالي ٣٩ الف و ٤٨٩ عينة، من بينها حوالي ١٨ الف و ١٦٣ طن، تمثل ٦٣٧ عينة، تم فحصها خلال شهر يوليو، وذلك تمهيدا لتصديرها الى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول العربية والاجنبية.

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، ان كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت حوالي ٥٩ الف و ٤٨٥طن، باجمالي عدد عينات ٢٩٨٣ عينة، من بينها ٢٨٠٩ عينة تم فحصها خلال شهر يوليو بكمية حوالي ٥٦ الف طن.

وارتفعت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 9 جنيه والبامية 35 جنيها والبصل 16 جنيها والبطاطس 12 جنيها والخيار 12 جنيها والكوسة 15 جنيها والباذنجان 8 جنيهات والجزر 12 جنيها بسوق القطاعي.

