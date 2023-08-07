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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحثة في الآثار و التاريخ تكشف أبرز طقوس صوم السيدة العذراء مريم

صدى البلد

كشفت ماري يوحنا، باحثة في الأثار و التاريخ، أن بدء صوم السيدة العذراء مريم بـ 7 أغسطس له دلالة، و خاصة أن هذا الصوم يحتل مكانة خاصة لجميع المصريين سواء مسيحيين و مسلمين.

وأوضحت ماري يوحنا، خلال مداخلتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن هذا الصوم ينتهي بعد 15 يوم بعيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء بعد نياحتها، موضحة أن التلاميذ قاموا بصيام 15 يوم قديما.

وأضافت، أن الكنائس تقوم بعدة طقوس خلال هذا الصوم، و تنظم برنامج روحي يطلق عليه "نهضة" يحث المسيحيين للتقرب أكثر من الله، بالإضافة للقداسات و الصلوات اليومية.

أخف و أبسط الصيامات

وأشارت، إلى أن هذا الصوم من أخف و أبسط الصيامات في مأكولاته، و يسمح به بتناول الأسماك، مضيفة أن بعض الناس تفضل أن تصومه مياه و ملح فقط لمدة الأسبوعين.

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