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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحاج عز يستغيث من جحود ابنه: كان بيدخلني الحمام مرة كل أسبوع

الحاج عز
الحاج عز

عرضت الإعلامية نهال طايل، تقريرًا عن أب يستغيث من جحود أبنائه ويُدعى الحاج عز، والذي تعرض لمشاكل عديدة، وتم طرده من منزله بواسطة أبنائه، بعد تعديهم عليه بالضرب. 

استغاثة الحاج عز من أبنائه بسبب جحودهم

وتحدث الحاج عز السيد محمد، خلال التقرير المذاع عبر برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلا إن قصته بدأت بعد وفاة أحد أقاربه، إذ أنه ترك عمله في ميناء سفاجة بعدما قضى 27 عاما هنا، وعاد للقاهرة للجلوس مع أبنائه بعد أن اتفق مع زوجته على الجلوس مع أبنائه. 

وأضاف الحاج عز "بعد ما نسيبي توفى، حاولنا ناخد شقة نقعد فيها، لكن إخوات زوجتي رفضوا يدونا الشقة، فجبت الشقة على حسابي في بشتيل، عندي 3 أبناء مش بيساعدوا في أي حاجة، ومراتي طلبت أني أطلقها عشان تحصل على معاش والدها، واتنازلت عن كرامتي وحقوقي الشرعية عشان الفلوس وعشان المعاش". 

وتابع أنه بعد الطلاق تغير كل شيء معه، إذ أنه لم يجد في مرضه أي مساعدة من أولاده نهائيا، وزوجته بعد طلاقها كانت لديها مشاكل صحية هي الأخرى، ولم تكن قادرة على مساعدته على الإطلاق، "مراتي قالتلي أقعد عندي شوية وعند ابنك شوية". 

وأردف الحاج عز: "أنا شفت الذل عند أبني لما رحت له، لما أجي أروح للدكتور كل شهر أقوله على الكشف يتنرفز عليا ويتخلق عليا، ووصلت أني كنت بخش الحمام مرة كل أسبوع، وكنت باكل من جيبي وأنا عند ابني". 

وواصل: "ابني مكنش بيرضى يدفع جنيه، وكل أما أقوله حاجة يقولي الشهر لسه مخلصشي، وكان بيتعامل معايا بشكل وحش جدا".

الحاج عز صدى البلد تفاصيل نهال طايل صدى البلد 2

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